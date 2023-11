Caivano, alto impatto della Polizia. Controlli movida al Vomero

92 Visite

Caivano: “Alto Impatto” della Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 197 persone, controllato 99 veicoli, e contestato 2 violazioni del Codice della Strada.

Napoli, 12 novembre 2023

Controlli Movida nei quartieri di Vomero e Decumani.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Arenella, Chiaiano, Bagnoli, Pianura e Posillipo, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli con le unità Cinofile antidroga, e della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle zone del Centro Storico e in particolare nelle piazze Miraglia, Bellini e San Domenico Maggiore e nelle vie Mezzocannone , De Marinis e Largo San Giovanni Maggiore.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 122 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, 6 sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; inoltre sono stati controllati 5 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vomero, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti, Falcone e Merliani hanno identificato 201 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllato 37 veicoli, sanzionata una persona al Codice della Strada per guida con patente sospesa; sono state, altresì, controllate 3 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.













