Basket, GEVI Napoli: vittoria batticuore contro Varese

COMUNICATO STAMOPA GEVI NAPOLI

Generazione Vincente Napoli Basket – Openjobmetis Varese 97-96 (22-18, 19-27, 22-21, 34-30)

Meritato e sofferto successo della Generazione Vincente Napoli Basket nell’anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic con un finale di gara incandescente, vince la quinta gara della stagione superando l’Openjobmetis Varese, e raggiunge quota 10 punti in classifica.

Parte molto bene la squadra di coach Milicic che nei primi minuti piazza un break 8-0. Rientra Varese, ma nel finale del primo quarto gli azzurri chiudono in vantaggio di 4 punti 22-18. Accelera nel secondo tempo la Gevi Napoli Basket che realizza un parziale importante con Owens e Zubcic andando avanti più 8. Ma non demorde Varese che accorcia decisamente lo svantaggio, effettua il sorpasso, ed ispirata nel tiro da tre, va all’intervallo lungo in vantaggio di 4 punti. La partita resta in equilibrio nella terza frazione chiusa con Varese ancora avanti di tre punti. La svolta nell’ultimo e decisivo quarto con Pullen letteralmente scatenato che infila tre bombe consecutive effettuando il sorpasso, e portando avanti la Gevi Napoli di 8 lunghezze. Varese non si arrende, ma i canestri decisivi portano ancora la firma di uno scatenato Pullen miglior realizzatore con 33 punti, e regalano agli azzurri una importante vittoria.

Pullen 33, Zubcic 24, Owens 15, Sokolowski 12, Ennis 7, Lever 4, De Nicolao 2, Mabor, Ebeling, Jaworski, Saccoccia n.e, Bamba n.e.

La Generazione Vincente tornerà in campo Domenica prossima 19 Novembre alle 16:30 al PalaVerde di Treviso contro la Nutribullet Treviso.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic: “Congratulazione a Varese che ha giocato un’ottima gara, ma siamo stati noi a metterli in fiducia consentendo loro di giocare come volevano. Nell’intervallo abbiamo migliorato i rimbalzi, e la difesa costringendo Varese a perdere molti palle che ci hanno rimesso in partita. Abbiamo giocato tatticamente in maniera non intelligente. Siamo molto felici della vittoria davvero molto importante per noi, e sarà una grande lezione dalla quale trarremo un grande insegnamento. C’è stata una grande energia da parte del nostro pubblico, un vero e proprio sesto uomo in campo, ma possiamo ancora fare di più con tutta la famiglia del Napoli Basket. Queste partite non sono mai finite. L’energia c’è stata, ma è mancata la concentrazione mentale per gestire i momenti tattici della gara. Pullen è un giocatore che cambia le partite. Noi ci aspettiamo questo tipo di partite da lui, lo abbiamo voluto per questo. Siamo davvero orgogliosi di quello che stiamo facendo, ed è per questo che chiedo sempre il supporto dei nostri tifosi.”

Dichiarazione di Jacob Pullen: “Non abbiamo mai mollato. Siamo davvero felici per i nostri tifosi. È stato un grande lavoro di squadra. La vittoria di oggi è merito di tutta la squadra, non soltanto il mio.”

