Marano, Izzo: “Giungla stradale, tanti pericoli: cittadini e forze dell’ordine facciano di più”

Crescere in città l’emergenza della guida-allegra e sicura e della poca osservanza delle norme stradali. Basta uscire dalla propria abitazione per imbattersi nella giungla stradale dove ogni regola della buona guida é pura chimera. Automobilisti alla guida allegramente come se fossero sul salotto di casa intenti a ricche telefonate con il cellulare attivo. Molte donne alla guida mentre rispondono ai messaggi ,con lo sguardo attaccato al dispositivo incurante della strada e dei viandanti. Giovani su due ruote senza casco, anche in tre che fanno lo slalom tra le vetture ad alta velocità, spesso non rispettando la segnaletica stradale. Macchine in sosta selvaggia in punti nevralgici della città e sui marciapiedi che impediscono il normale passaggio in sicurezza dei cittadini e delle mamme con carrozzine costretti a camminare sulla carreggiata in una situazione di assoluto pericolo, visto anche il degrado di questa che ha assunto in alcune strade le sembianze di gruviera. Una situazione caotica che non può durare perché alla lunga saremo a piangere qualche altra vittima della strada. Un invito alla polizia locale (con un organico ridotto al lumicino) di compiere un ulteriore sforzo e ai carabinieri di cercare di mettere fine all’ anarchia che si è creata nella viabilità cittadina. E a noi cittadini l’appello al rispetto del codice della strada che é sinonimo di rispetto di noi stessi.

Michele Izzo Consigliere Comunale.