Calvizzano, Pirozzi: “Ripristineremo banco alimentare per le persone indigenti”

47 Visite

“Ripristineremo il pacco alimentare. Nel 2024 il Comune di Calvizzano distribuirà nuovamente beni di prima necessità alle famiglie indigenti del territorio. Purtroppo con lo stop al RDC la povertà è tornata a farsi sentire e molti nuclei familiari fanno difficoltà ad arrivare alla fine mese. Nelle prossime settimane avvieremo le procedure per individuare la platea dei beneficiari. Sicuramente avranno priorità coloro che hanno un reddito al di sotto della soglia di povertà. L’anno scorso decidemmo di sospendere l’erogazione dei pacchi alimentari anche perché molti fruitori non si degnavano nemmeno di ritirarlo, in alcuni casi, abbiamo anche rinvenuto pacchi di pasta e alimenti vari, gettati per le strade del paese. A partire dall’anno prossimo non ammetteremo sprechi e stringeremo ancor di più le maglie sia per l’accesso alla misura che nei confronti di coloro che pur avendo i requisiti non ritirano il pacco. Saremo sempre vicini agli indigenti, ai poveri, agli ultimi. La solidarietà è stato sempre un valore che ha caratterizzato il nostro operato”.

Così il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews