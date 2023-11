Cartelli pro-Hamas, la vergogna al corteo di Milano. Salvini: “Ultimi Fascisti”

92 Visite

Cartelli pro Hamas al corteo di Milano. A tenerli in mano, un gruppo di tre persone italiane. Sui manifesti si legge chiaramente “Con Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palestinese”. Sotto, una firma: “Partito Marxista-Leninista italiano”. Avvicinati da Adnkronos, i manifestanti hanno così giustificato il loro sostegno al gruppo: “Hamas rappresenta l’unica vera resistenza per la Palestina e anti-imperialista. Ecco perché siamo con loro”. Durante il corteo partito da Porta Venezia, insieme ai fumogeni che sono stati accesi durante il corteo, sono stati intonati cori choc. “Hamas è resistenza, non sono terroristi”, ha urlato una manifestante. Numerose le bandiere palestinesi e cori come “ Palestina libera ” o “ Israele fascista, Stato terrorista “. Alla manifestazione anche bandiere come quella di Sinistra Italiana, Unione Popolare e ‘No Cpr’. Tra gli striscioni più vistosi, ce n’è uno che raffigura una grossa bandiera della Palestina con la scritta “restiamo umani”. In apertura del corteo, invece, “ Niente da festeggiare, stop war racism. Cease fire now “.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews