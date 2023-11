Giugliano, controlli dei carabinieri: denunce e sanzioni

105 Visite

Controlli dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in città. 61 le persone identificate, 40 i veicoli passati al setaccio. Denunciato per porto abusivo di armi un 36enne del posto, in auto con una mazza da baseball poi sequestrata. Risponderà di contrabbando di TLE un 41enne di Giugliano: nella sua abitazione 362 pacchetti di sigarette senza i sigilli dei monopoli di Stato.

Un 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre un 30enne si ritroverà a rispondere di guida senza patente.

Non sono mancate le contravvenzioni al cds: alla fine del servizio è 72mila euro la somma delle multe notificate.

I controlli continueranno ancora nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews