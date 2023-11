Campi flegrei, se scatta l’allerta arancione quattro ospedali e due carcere da evacuare

Al momento è solo una possibilità che il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha spiegato di non poter escludere dopo quanto emerso dall’ultima riunione della commissione Grandi Rischi. Ma l’ipotesi di un innalzamento del livello di allerta dal colore giallo, in vigore dal 2012, all’arancione, cambia sensibilmente lo scenario della crisi dei Campi Flegrei non solo dal punto di vista scientifico e politico, ma soprattutto sul versante operativo. Quattro gli ospedali da evacuare e due carceri, il coinvolgimento generale riguarda almeno 3500 persone, tra detenuti, pazienti e personale. Da evacuare, sicuramente, il Santa Maria delle Grazie, il carcere femminile di Pozzuoli, l’ospedale San Paolo, l’istituto di Nisida.