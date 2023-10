Sanità, Nappi (Lega): ma De Luca di quale Cardarelli parla?

112 Visite

“Ma di quale Cardarelli parla Vincenzo De Luca? Di quello dei pazienti sulle barelle che affollano la struttura, delle file interminabili e vergognose al pronto soccorso, di medici e infermieri costretti a turni massacranti a causa di una indegna gestione della sanità in Campania? Oppure degli ambienti ripuliti in fretta, delle corsie rese all’improvviso vuote e ordinate, perfino delle piante che sarebbero state sistemate in occasione della visita del presidente della Regione? Davanti a questa operazione di maquillage della verità sullo stato reale della sanità campana non possono che venire in mente dei versi di Trilussa: Roma de travertino, rifatta de cartone, saluta l’imbianchino, suo prossimo padrone…”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews