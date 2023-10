Per De Magistris, ex fallimentare sindaco di Napoli, “Israele è peggio di Hamas”

157 Visite

“Non ho trovato una parola di condanna su Hamas nei post di de Magistris. Sono cadute le maschere. Siamo vicini alla tecniche Isis e non avete avuto coraggio di dire una parola chiara di condanna!“. Lo afferma a ‘Quarta Repubblica’, su Rete 4, il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. Arriva immediata la replica di Luigi De Magistris: “Non ho difficoltà a condannare atti che portano alla morte di civili, per me terrorismo è anche quello che sta facendo Israele verso Gaza. Per me è più terrorista uno Stato che compie un genocidio che Hamas“.













