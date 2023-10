Nubifragio nella notte, tempesta di fulmini: a Milano esonda il Seveso

133 Visite

Un violento nubifragio si è abbattuto tra la notte e l’alba di questa mattina a Milano. Una tempesta di fulmini ha colpito la città e il nubifragio che si è scatenato ha fatto esondare il fiume Seveso. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente perturbata per il nord Italia e le piogge incessanti che si sono abbattute durante la notte hanno fatto alzare i livelli di guardia del fiume, che risultano ancora molto alti, il che fa supporre che la piena durerà ancora qualche ora, anche se è previsto il graduale rientro del livello dell’acqua all’interno degli argini. Sono numerosi i disagi provocati da questo ennesimo evento rilevante, soprattutto nella zona del fiume.

La protezione civile ha inviato l’informativa ai residenti dall’area, invitandoli ad adottare tutte le precauzioni previste in questi casi, che prevedono il divieto di recarsi in locali al di sotto del piano stradale ed evitare di uscire dalla propria abitazione per mettere eventualmente in sicurezza le automobili. Questa al momento sembra essere l’unica area interessata da un evento disagevole per i cittadini: non sono state segnalate ulteriori problematiche in altre zone della città. Nel corso della giornata le previsioni meteorologiche indicano un graduale miglioramento della situazione e il rientro di tutti gli allarmi. Quella del Seveso è un’annosa problematica per il Comune di Milano: le aree attorno al fiume sono spesso soggette ad allagamenti, soprattutto quando sussistono eventi piovosi protratti per diverse ore.













