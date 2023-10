Marano, l’ultima follia? Il restringimento di via Emilia

64 Visite

Un altro disastro in via Emilia? Lavori in corso, a quanto pare, per il restringimento di una strada strategica. Super affollata già di suo. Il marciapiede sarà realmente allargato? Gli operai sono già al lavori, a tanti residenti e automobilisti della zona l’eventuale restringimento sembra follia pura. Speriamo di sbagliarci. La città è già super congestionata, soprattutto per le arcinote vicende di via Vallesana.













