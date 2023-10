Attentato a Bruxelles, l’assassino ucciso in un bar dopo un conflitto a fuoco

118 Visite

È morto Abdesalem Lassoued, l’uomo sospettato di aver ucciso lunedì sera due persone a Bruxelles. Dopo una fuga durata tutta la notte, è stato riconosciuto in mattinata in un bar a Schaerbeek da un passante, che ha allertato la polizia: c’è stato uno scontro a fuoco e il sospettato è stato ferito. Portato in ospedale, è morto poco dopo. Durante le perquisizioni nella sua casa sono state trovate diverse armi. Alexander De Croo, primo ministro del Belgio, ha detto che il sospettato era un 45enne “di origine tunisina e soggiornava illegalmente” nel Paese.













