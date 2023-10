ERCOLANO: spara alla nipote perché rifiuta di dargli denaro. La pistola si inceppa e la donna si salva. 55enne arrestato dai carabinieri anche per tentato omicidio

97 Visite

Sulla pelle il freddo acciaio di una pistola giocattolo. Giocattolo solo sulla carta perché chi la portava agganciata alla cintura aveva fatto in modo che sparasse davvero. Senza tappo rosso e con proiettili veri.

Per un 55enne di Ercolano quell’arma sarebbe stata uno strumento fondamentale per convincere la nipote a consegnargli denaro. Ne aveva bisogno per acquistare droga.

Così si è presentato a casa della donna e le ha chiesto contanti. Stessa richiesta anche al marito della nipote, stessa risposta negativa da entrambi.

Il 55enne ha estratto la pistola, caricato un proiettile in canna e premuto il grilletto. Puntando dritto contro la nipote.

L’arma si è inceppata e ha risparmiato miracolosamente la vita alla donna.

Trascorso qualche istante di shock, la coppia ha composto il 112.

Il 55enne è fuggito e si è barricato nella sua abitazione. Poco prima di chiudersi la porta alle spalle ha nascosto la pistola sullo pneumatico di un’auto in sosta.

I carabinieri della stazione di Portici sono riusciti a raggiungerlo e lo hanno bloccato dopo una violenta colluttazione.

E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato omicidio, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arma è stata sequestrata e così 8 munizioni cal 7,65 e 3 di calibro 6,35 mm.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews