Arzano, controlli panifici ed attività commerciali: riscontrate violazioni igienico sanitarie e allacci abusivi per fornitura idrica. La Polizia Locale denuncia 3 persone

Controlli panifici ed attività commerciali: riscontrate violazioni igienico sanitarie e allacci abusivi per fornitura idrica. La Polizia Locale denuncia 3 persone. È scattata nelle prime ore del mattino l’operazione in Terra dei Fuochi coordinata dagli agenti della polizia locale che sono intervenuti nel centro storico di Arzano , alla via Annunziata, dove è stato fatto accesso in diversi panifici per controlli sanitari, amministrativi e che hanno riguardato anche i laboratori di produzione. In ausilio agli agenti diretti dal Comandante Biagio Chiariello, personale ispettivo dell’Asl, dell’Enel e dell’Esercito Italiano al fine di riscontrate eventuali ambientali. Nel corso dei controlli sono state scoperte diverse violazioni sanitarie con le prescrizioni impartite dai sanitari e dagli agenti e identificate sette persone e decine diversi veicoli ispezionati. E’ stata altresì scoperta la condotta illecita di sottrazione furtiva di acqua in danno del Comune con i responsabili che si erano allacciati abusivamente sulla conduttura idrica comunale sperando di non essere scoperti. Per la quantificazione del danno economico, in corso di verifica, è stato inviato rapporto agli uffici del Comune preposti alla gestione del servizio. Identificati i responsabili, tre cittadini di Arzano che sono stari denunciati con rapporto inviato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. I controlli sono proseguiti su tutto il territorio e, in particolare, alla via Pecchia e via Napoli sono state sanzionate attività commerciali per occupazione abusiva suolo pubblico e diversi condomini verbalizzati per mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. Diversi i veicoli sanzionati in violazione delle norme del codice della strada. I controlli proseguiranno per ripristinare il rispetto delle regole sul territorio.

Giuseppe Bianco













