Napoli-Fiorentina, Garcia rispolvera Mario Rui. Conferme per Ostigard e Natan

Tridente confermatissimo, Kvaratskhelia e Politano ai lati di Osimhen.

Con Kvaratskhelia e Osimhen dovrebbe esserci Politano nel tridente azzurro: l’unico vero dubbio sembra riguarda il terzino sinistro, con Mario Rui che dovrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Olivera, mentre Di Lorenzo, Ostigard e Natan sono intoccabili, anche per le assenze di Juan Jesus e Rrahmani. A centrocampo ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Beltran viaggia verso la terza partita da titolare in una settimana

Potrebbe arrivare la terza gara in sette giorni per Beltran, che Italiano sembra orientato a preferire a Nzola al centro dell’attacco viola: Gonzalez, Bonaventura e Brekalo agiranno alle spalle dell’argentino, mentre Duncan e Arthur saranno lo schermo davanti alla difesa. Con Terracciano in porta, a destra non ci sono alternative a Kayode, mentre a sinistra dovrebbe toccare a Parisi. Al centro della difesa la coppia Milenkovic-Martinez Quarta.













