NAPOLI: SCIOPERO LAVORATORI ASILI NIDO. ACAMPORA (PD): “RISORSE  PREZIOSE, VICINO ALLA LORO BATTAGLIA”

“Come capogruppo del Partito Democratico sono vicino alla battaglia

delle lavoratrici e dei lavoratori degli asili nido del Comune di

Napoli oggi in sciopero. Si tratta di risorse preziose, in servizio

nelle municipalità 2, 4, 7, 8, 9 e 10 presso strutture a gestione

indiretta, quindi non dall’amministrazione bensì da cooperative,

aziende che purtroppo continuano a disattendere gli impegni presi

anche con l’assessorato all’Istruzione e ai suoi servizi”. Così in una

nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio

Comunale di Napoli.

“Ad oggi sono tre le mensilità arretrate, e purtroppo queste pendenze

si trascinano ancora nonostante incontri in prefettura, stati di

agitazione e riunioni in assessorato che ogni volta definivano un

preciso percorso di rientro – puntualizza Acampora – dunque questo

sciopero non è contro un servizio, bensì per tutelare un diritto alla

retribuzione calpestato ormai da troppo tempo”.

Acampora sottolinea che “l’assessore Striano e la neo dirigente del

servizio istruzione stanno seguendo la vicenda con il massimo impegno,

noi come gruppo Pd non molleremo fino a quando non ci saranno le

garanzie economiche essenziali. Saremo sempre al fianco di persone che

svolgono un lavoro delicato con tanti bambini, e che ogni mese hanno

tasse e bollette da pagare per le loro famiglie”.

#senzasosta #immagiNapoli #GennaroinConsiglio

Gennaro Acampora, Capogruppo PD Comune di Napoli













