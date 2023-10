Centro storico e San Giovanni, alto impatto e arresti

109 Visite

Centro storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 33enne napoletano.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in vico Ferri Vecchi un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un involucro contenente cocaina e di 560 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, sita nella stessa zona, dove hanno rinvenuto, ben occultati, una bustina con circa 43 grammi di cocaina, due panetti di hashish per un peso complessivo pari a circa 154 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed altri 2000 euro.

Pertanto, il 33enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

San Giovanni: “Alto impatto” della Polizia di Stato

Ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Giovanni-Barra.

Nel corso dell’attività sono state identificate 94 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 44 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza casco protettivo.

Inoltre, gli agenti hanno controllato 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari.













