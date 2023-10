MARANO, LA GIUNTA MORRA E LO SGUARDO RIVOLTO AL PASSATO. L’ASSE CON GIUGLIANO PER RIPORTARE PERNA AL COMUNE, LA QUESTIONE MARCIANO E TANTO ALTRO

144 Visite

Un filo che non si spezza con il passato. La conferma dell’avvocato Marciano, reduce dall’esperienza commissariale, che resterà a Marano per altri due (avete capito bene) due anni. Una scelta che ha fatto drizzare le antenne e le orecchie a tantissimi. Per la giunta, invece, si pensa a rispolverare Bianca Perna, ex assessora di Visconti, il cui ritorno a Marano sembra essere promosso e sostenuto anche da amministratori giuglianesi. L’asse con Giugliano, predominante nel periodo del sindaco Visconti, torna dunque prepotentemente in auge. Anni fa ben tre assessori erano vicini al “pianeta” Giugliano: Nobler, Taglialatela e la stessa Perna; oggi c’è qualcuno (pare si tratti di qualcuno al vertice del municipio giuglianese che, guarda casa, avrebbe vincoli di parentela con un ex consigliere comunale di Marano) che preme per un ritorno di quest’ultima, gradita anche a Morra che ha il problema delle quote rosa. La restaurazione prosegue con l’accordo con il duo Di Marino-Coppola (inteso come Pasquale), che potrebbero fare propria l’indicazione di Morra e di chi punta sulla Perna. Di Marino – ex consigliere di Visconti citato nel decreto di scioglimento dell’Ente assieme ad altri – ha anche altri nomi nella rosa dei papabili per un nuovo assessore. Ma alla fine potrebbe dare il via libera a Bianca, essendo ella stata già assessore in quota del suo gruppo durante il mandato Visconti. Restaurazione che si sta completando anche in tanti altri aspetti, soprattutto a livello di uffici comunali. Nulla invece è stato fatto per le grane delle grane: il Pip, il Galeota, il Giudice di Pace. Dello scandalo del Giudice di pace ne parliamo in solitaria, gli atti alla Corte dei conti nessuno li ha mandati.













