Pomigliano, il caso Maiello (assunzione ritenuta da alcuni non regolare) continua ad agitare il mondo politico

98 Visite

IL SINDACO RUSSO: «LE ACCUSE DELLA FP CGIL NON HANNO ALCUNA BASE, LA TENSIONE ESISTE SOLO IN CHI LA VUOLE CREARE.

«Le accuse mosse dal segretario della Fp Cgil non hanno alcuna base né prova a sostegno, perché la tensione esiste solo nella mente di chi cerca di crearla e certamente non in noi, quindi non è reale.». Queste sono le parole del sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, riguardo alla comunicazione inviata il 28 settembre dalla FP Cgil di Napoli al Prefetto Palomba. Il Sindaco ha poi affermato: «Non c’è nessun atto di quest’Amministrazione comunale che abbia messo in discussione l’operato del comandante Maiello. Al contrario, una delle prime decisioni della mia Giunta è stata quella di assicurarsi che il comandante Maiello rimanesse a Pomigliano d’Arco, ritenendo essenziale la sua presenza al 100% per la nostra polizia municipale». Raffaele Russo ha poi aggiunto: «Fin dal nostro insediamento, abbiamo dato chiare indicazioni alla polizia municipale sulle direttive politiche di questa amministrazione, affinché fossero seguite nella gestione quotidiana». E ha concluso sottolineando: «Non esiste alcuna tensione tra l’amministrazione e la polizia municipale. In realtà, in questi mesi, si è instaurato un rapporto sereno e collaborativo tra la parte politica e i nostri agenti, con l’obiettivo di garantire sicurezza, rispetto delle norme e benessere per i cittadini».

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti