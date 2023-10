Marano, torna il musical sulla vita di Don Bosco. Cinque appuntamenti all’Alfieri, biglietti in vendita

149 Visite

Il Musical sulla vita di Don Bosco tornerà a grande richiesta ad ottobre sul palcoscenico del

Teatro Alfieri di Marano. Cinque le date a disposizione, 13-14-15-20-21 ottobre 2023 (venerdì e sabato ore 20:30; domenica ore 18:30) per ripercorrere la straordinaria vita del grande e visionario santo educatore, ideatore del Sistema Preventivo rivolto ai giovani difficili e oggi più che mai attuale.

Andrà in scena la compagnia “Absolute beginners” della Parrocchia san Castrese di Marano con una rivisitazione dello spettacolo “Don Bosco-Il Musical” (testi R.Biagioli e P.Castellacci-musiche A.Aliscioni e A. Oliva) con la regia di Tiziana Perrotta e la supervisione musicale di Gianni De Mita. Recitazione, canto e danza saranno i linguaggi adoperati per veicolare un urgente messaggio di speranza ad una umanità sbigottita dai recenti, gravissimi episodi di cronaca in cui sono protagonisti adolescenti alla deriva. L’emergenza educativa ormai palese e ineludibile, oltre che con i provvedimenti restrittivi, si può arginare con interventi di prevenzione, con l’accoglienza, la pratica lavorativa-occupazionale, l’aiuto pedagogico e soprattutto tanta amorevole attenzione da parte degli adulti.

La figura di don Bosco, attraverso la rappresentazione teatrale, può incidere sulla sensibilità dei giovani spettatori, e, con le sue intuizioni, i suoi metodi e le sue pratiche educative è ancora oggi un modello di riferimento per chi ha a cuore il futuro dei giovani e riconosce la necessità di una rigenerazione della società civile.

Costi biglietto: intero 10 euro; ridotto 8 euro (minorenni e gruppi)

Per l’acquisto rivolgersi ai seguenti recapiti: 331 792 7112- 081 7420502

info@sancastrese.org

Teatro Alfieri via Tagliamento, 8 Marano di Napoli













