“Senza tregua la crisi dei trasporti pubblici a Napoli e provincia. Purtroppo aumenta la rabbia tra i pendolari e le migliaia di turisti che affollano la città e le bellezze della costiera. Tante le corse soppresse senza alcun preavviso, per non parlare dei ritardi senza fine per i tanti lavoratori costretti ad usare la circumvesuviana. Basta proclami, servono azioni concrete per arginare questa gestione scellerata”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.