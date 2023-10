Marano, altro che riapertura strade annunciate dall’amministrazione comunale. Per via Vallesana è trascorso un anno e stiamo ancora a zero

Gentile Direttore, ancora una volta Le scrivo nella speranza di avere qualche notizia circa la chiusura di via Valle sana, all’altezza della piazzetta Garibaldi. Ormai è trascorso un anno, dalle ultime notizie sarebbe stata chiusa per pericolo crollo. Ma purtroppo ad oggi non sappiamo nulla, inutile chiedere, tutto il traffico continua a congestionate il corso principale. Mi viene da pensare che ad oggi gli animali, che pure amo e rispetto, sono più tutelati di noi cittadini. Maria (Marano)

C’è un contenzioso in atto tra il Comune e un privato. Questo sappiamo, cara lettrice, ma sappiamo anche che il Comune, di recente, aveva annunciato importanti novità in arrivo per la viabilità. Chi le ha viste?