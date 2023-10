Sanità, Nappi (Lega): vaccino contro il cancro, De Luca la smetta con la propaganda

57 Visite

“Figurarsi se non ci auguriamo che al più presto si possa debellare il cancro, ma ascoltare il presidente della Regione che annuncia per l’ennesima volta che nell’arco di tre, cinque anni, in Campania si arriverà a produrre il vaccino, dà la cifra della bassezza a cui arriva certa propaganda. E solo perché, il governatore, irrimediabilmente affetto da ‘protagonismo senile’, deve sottolineare un altro primato di Palazzo Santa Lucia, per giunta nel devastato campo della sanità peggiore d’Europa. Ricordiamo a De Luca che già a luglio del 2020, in piena campagna elettorale, si era dato gli stessi tempi per la produzione di un ‘antidoto’ anti cancro, e adesso, forse in vista della scadenza, si cautela con una proroga…”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













