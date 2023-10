Anche Ettore Rosato lascia Italia e polemizza con Renzi

84 Visite

La notizia era nell’aria già da qualche giorno e, non a caso, alcune indiscrezioni apparse su diversi quotidiani andavano proprio in tale direzione. Questa mattina è arrivata la conferma ufficiale da parte del diretto interessato: Ettore Rosato lascia la galassia renziana. L’annuncio è arrivato nell’intervista rilasciata a La Repubblica, a cui ha affidato non solo la spiegazione delle cause che l’hanno portato a una decisione del genere ma anche una serie di critiche verso Matteo Renzi e il suo progetto di Centro.

L’addio a Italia Viva

Il deputato ha specificato che alla base dell’addio non vi sono motivazioni personali ma esclusivamente politiche. Evidentemente la situazione si era ormai deteriorata con il passare del tempo, impossibile da ricucire: pertanto non è stato fatto altro che prenderne atto in occasione degli incontri avvenuti la scorsa settimana e in quella che sta per volgere al termine. “ La distanza in questi mesi si era sempre più ampliata. Quando non ci si capisce più, inutile proseguire “, ha affermato Rosato. Confermando che le profonde divergenze emerse in questi mesi non potevano essere ignorate.













