Napoli, 14enne accoltellata in casa durante una lite

Una ragazzina di 14 anni è ricoverata all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo essere stata accoltellata.

Sull’episodio non si conoscono altri particolari: una delle ipotesi è che il ferimento sia avvenuto durante una lite familiare. Ferita in casa a 14 anni, forse durante una lite in famiglia. È accaduto a Napoli.

Una ragazzina è stata ricoverata in serata nell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico della città dopo aver riportato una ferita lacero-contusa al braccio. La 14enne è stata accompagnata al pronto soccorso da un’amica maggiorenne.

Sull’episodio non si conoscono altri particolari al momento: una delle ipotesi è che il ferimento sia avvenuto durante una lite familiare.













