Marano, morto lo storico commerciante Ciro Pezzuto

La comunità maranese è in lutto per l’improvvisa dipartita di Ciro Pezzuto, storico commerciante di Marano che qualche anno fa sì trasferì a Qualiano con l’apertura di altri negozi. Ciro era componente di una storica famiglia di gioiellieri che ha come capostipite Giuseppe commerciante noto a Marano non solo per il lavoro che svolge ma anche perché promotore di iniziative culturali e sociali sul territorio maranese. Ciro era un galantuomo d’altri tempi, persona amabile, disponibile con i clienti e con i colleghi commercianti sempre disponibile a porgere una mano a chi ne avesse bisogno. A chi ha avuto l’onore di averlo come amico mancherà tanto soprattutto mancheranno le discussioni propositive per lo sviluppo della città e il suo dolce pogersi. Alla moglie ai figli in particolare ad Antonio che esercita ancora a Marano nel negozio che fu del padre al C/so Umberto I va la vicinanza dell’ intera collettività di Marano che perde uno dei suoi figli migliori. L’ultimo saluto a Ciro domani domenica 1 ottobre 2023 alle ore 17,00 nella Parrocchia San Castrese in Marano.

Michele Izzo