CAIVANO: RASTRELLI (FDI), BENE URSO AL DELPHINIA, DA GOVERNO ANCHE FONDI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE

76 Visite

“Nella giornata di oggi, con il Ministro delle imprese e del “made in Italy”, on. Adolfo Urso, e con il Commissario straordinario di governo, ho avuto modo di verificare personalmente l‘avanzamento del programma di lavoro, pianificato dal Genio militare, per la bonifica e la riqualificazione del centro sportivo “Delphinia” di Caivano”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli, per il quale “con la forza di d’urto di un decreto legge, il Governo è intervenuto con la massima urgenza per fronteggiare una tra le più insostenibili situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile del nostro territorio”.

“Oltre alle preziose operazioni di polizia ad alto impatto, ed alle misure necessarie ad elevare immediatamente il livello di sicurezza pubblica – aggiunge Rastrelli -, il Governo ha già stanziato le risorse per la realizzazione di un piano straordinario interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, che prevede anche accordi di programma con le università per predisporre specifici percorsi di orientamento universitario, di carattere sociale, culturale e psicologico, in favore degli studenti del territorio, e fondi per migliorare l’offerta formativa per ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali e negli apprendimenti nelle scuole che operano in contesti di maggiore marginalità”.

“Ed oggi, il Ministro Urso – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – ha fornito la ulteriore garanzia che il territorio potrà godere dei benefici di legge relativi al riconoscimento quale “zona franca urbana”, e del sostegno dei programmi di investimento per le aree di crisi industriale. Questa è, semplicemente, la forza dei fatti”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti