Da Giugliano a Caivano, raffica di arresti

Giugliano in Campania: sorpreso nelle fogne. Raggiunto e bloccato dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca con personale della Polizia Scientifica, hanno effettuato un’ispezione fognaria in via Cumana dopo che, il giorno precedente, era stata segnalata la presenza di un foro praticato al di sotto di uno stabile in fase di ristrutturazione.

In quel momento, i poliziotti, nel raggiungere il punto indicato, hanno udito dapprima dei rumori e, subito dopo, hanno sorpreso un uomo che si stava facendo luce con l’utilizzo di una torcia sistemata sulla testa e, alla loro vista, ha tentato invano la fuga attraverso un tombino, per poi essere bloccato.

Gli operatori, dopo averlo identificato in un 22enne di Giugliano con precedenti di polizia, lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato e violazione di domicilio.

Corso San Giovanni: nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta 53enne napoletana

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in corso San Giovanni presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, nascosti in un armadio, un cofanetto contenente 5 panetti di hashish per un peso complessivo pari a circa 450 grammi ed una busta di marijuana del peso di circa 180 grammi.

Inoltre, in un ripostiglio, i poliziotti hanno trovato anche diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tale motivo, una 53enne napoletana è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

San Giorgio a Cremano: ruba uno zaino da un’auto e scappa. Rintracciato dalla Polizia di Stato.

Nella tarda mattinata di ieri, un agente del Commissariato di San Giovanni-Barra, libero dal servizio, ha notato un uomo che, dopo aver forzato con un’asta lo sportello di una vettura parcheggiata in via Botteghelle, ha asportato dalla stessa uno zaino e un giubbotto per poi allontanarsi.

Il poliziotto, senza mai perdre di vista l’uomo, ha immediatamente contattato il Commissariato di San Giorgio a Cremano allertando i colleghi che hanno raggiunto il punto indicato, intercettando, poco distante, l’autore del furto.

Un 47enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per furto pluriaggravato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.

Caivano: nasconde lo stupefacente nel vano ascensore. La Polizia di Stato sorprende e trae in arresto 57enne napoletano.

Nella scorsa serata, i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato di Afragola, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti nel Parco Verde di Caivano, hanno notato un uomo che, dopo aver forzato con un cacciavite la serratura della chiave di emergenza dell’ascensore di uno stabile di via Atellana, ha prelevato da un’intercapedine un involucro che ha consegnato ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato entrambi ed hanno rinvenuto nel vano acensore, dove poco prima avevano sorpreso ad armeggiare l’uomo, 8 involucri di cocaina e diverso materiale per il confezionamento; a seguito di controllo, l’indagato è stato trovato in possesso di 405 euro, un cellulare, altro materiale da confezionamento ed il cacciavite utilizzato prima; mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose della stessa sostanza stupefacente.

Pertanto, un 57enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre, l’acquirente, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.













