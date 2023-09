Campi flegrei, sciame sismico infinito: altra forte scossa nella tarda serata di ieri

265 Visite

La zona dei Campi Flegrei continua a essere interessata da attività sismica, mantenendo alta l’apprensione, soprattutto dopo la scossa del 27 settembre con un’intensità di 4.2, avvertita chiaramente anche in tutta la città di Napoli.

Finora i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato 26 terremoti. Molte scosse sotto il grado di intensità, quasi come fossero degli assestamenti. Il sisma più intenso si è verificato alle ore 23,57 con epicentro nella zona alta della città in via Vigna con una magnitudo di 2.5 ad una profondità di 2,6 chilometri. In precedenza, alle 22.04, gli strumenti dell’’Ingv avevano registrato un’altra scossa rilevante. Un terremoto di magnitudo 2.2 verificatosi nei pressi della Solfatara e situato a una profondità di 3 chilometri.













