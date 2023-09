Marano, chiusa la prima delle due porte sante. Alla San Raffaele della Recca arrivano due suore, ieri presentate alla città

163 Visite

Con una intensa e partecipata celebrazione eucaristica, si è chiusa ieri sera a Marano, nella chiesa di san Raffaele alla Recca, la prima delle due Porte Sante che per un anno intero hanno accolto i fedeli e i pellegrini dell’Anno Giubilare Straordinario indetto in occasione del Centenario della fondazione delle Discepole di Gesù Eucaristico ad opera del Venerabile mons. Delle Nocche, nato il 19 aprile 1877 proprio nella contrada della Recca dove ora sorge la chiesa di san Raffaele, e proclamato vescovo di Tricarico nel 1922. Nell’omelia

il vescovo ausiliare Francesco Beneduce ha sottolineato lo straordinario valore del lascito spirituale del Venerabile Raffaello delle Nocche che partendo dalla centralità della comunione con Cristo attraverso l’Eucarestia, ha dato corpo a un’Opera di comunione caritatevole con il prossimo di portata planetaria. Sin dal 1923, infatti, in un territorio poverissimo quale quello di Tricarico, nell’entroterra lucano, il Vescovo

Delle Nocche, investendo anche i proventi ricavati dalla vendita dei beni di famiglia, istituì centri educativi per bambini e ragazzi, laboratori di formazione per ragazze e luoghi di accoglienza per anziani disagiati. Durante la celebrazione e il discorso di ringraziamento della madre generale suor Giuseppina Leo, è stata data la notizia che la struttura della Recca, con la Cappella di san Raffaele finora aperta al pubblico il sabato

pomeriggio alle 18:30 per la messa prefestiva, sarà nuovamente abitata da due suore, suor Marta, vietnamita ma già da molti anni a Napoli nella casa di Gianturco, e suor Rosane brasiliana, a Tricarico da un anno. Le due consacrate sono state presentate con grande commozione alla comunità maranese che interpreta questa decisione come una rinascita del sentimento di appartenenza in virtù di un personaggio illustre che da Marano ha diffuso il Bene in tutto il mondo. Oggi pomeriggio durante la celebrazione eucaristica delle ore 19:00, il vescovo ausiliare Michele Autuoro chiuderà la Porta Santa della parrocchia san Castrese e benedirà il reliquiario dedicato al Venerabile, posizionato sull’altare dell’Ultima cena, nella navata sinistra della chiesa. Il prossimo 8 ottobre, infine, si terranno le solenni celebrazioni per la conclusione dell’Anno Giubilare Straordinario nella diocesi di Tricarico, dove il Venerabile trascorse la quasi totalità della sua esistenza, dove finì i suoi giorni terreni il 25 novembre 1960 e dove le sue spoglie mortali hanno trovato sepoltura.













