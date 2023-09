Marano, tabelle commerciali abusive o pericolanti: altri tagli da parte della municioale

Continuano i controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale. Su input del Comandante Ferrillo, sono state controllate diverse autorizzazioni per la pubblicità su strada. Tagliate tabelle non autorizzate o diventate pericolose per i pedoni, riqualificati e messi in sicurezza diversi paletti con verniciatura e nastro riflettente notturno soprattutto in prossimità delle scuole. Le attività continueranno nei prossimi giorni. Inoltre il Servizio Operativo Territoriale ha eseguito due sequestri di veicoli particolarmente attenzionati. Uno dei due, sprovvisto anche di assicurazione, era stata oggetto nelle settimane precedenti di circa 50 verbali per infrazioni al CdS. L’utilizzo di nuove tecniche operative volute dal vertice dei caschi bianchi permette di lavorare sul territorio in modo quasi chirurgico a tutela dell’intera cittadinanza. Ripulita anche parte della villetta comunale di via Giordano Bruno.