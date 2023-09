Apocalisse Lampedusa, Marina Militare per fermare sbarchi. Salvini: “Germania paga Ong per portare migranti da noi”

Per arginare immigrazione illegale è favorevole anche all’uso della Marina militare? “Io penso che non si debba escludere nessun tipo di intervento… Ho stima in Crosetto, ho fiducia in Tajani e Piantedosi, stiamo facendo un lavoro di squadra. Non escludo, ripeto, ogni genere di intervento. Non possiamo assistere a scene atroci di questo genere. Occorre in ogni Regione un centro per le espulsioni…”, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture. ”Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi, estremi rimedi”, ha insistito il leader della Lega.