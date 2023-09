Antonio Rastrelli, Sangiuliano: “Un galantuomo della politica, suo esempio sempre vivo

113 Visite

“E’ stata una preziosa bussola sempre orientata sui valori della rettitudine morale e dell’alto senso dello Stato. di cui è stato eminente rappresentante come Senatore, Deputato, Sottosegretario al Tesoro e successivamente Presidente della Giunta regionale della Campania. Un galantuomo della politica appartenente ad una generazione con le radici piantate nella propria terra e sempre coerente con il mutamento dei tempi. Lo ricordiamo con gratitudine per l’esempio di militanza e di impegno civile per il riscatto del Mezzogiorno e della Nazione”. Lo ha affermato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione dell’evento celebrativo a quattro anni dalla scomparsa del Presidente Antonio Rastrelli presso i Giardini di Villa Giulia a Sant’Anastasia.













