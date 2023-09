Varcaturo, incidente in scooter: morta 15enne. Il mezzo contro un’auto sequestrata

629 Visite

Ieri sera un 15enne, in sella ad una moto 350cc con una coetanea, è finito contro un’auto sequestrata, guidata da un 40enne con patente revocata. E’ accaduto in Viale dei Pini Nord. La 15enne, passeggera della moto, è morta sul colpo. Gli altri due coinvolti hanno riportato lievi lesioni. La salma della giovane donna sarà sottoposta ad autopsia, sequestrati i veicoli. Indagini in corso dei Carabinieri di Giugliano.













