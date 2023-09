Bambino morto con febbre alta, tracce di salmonella e rotavirus. Il fratellino di 5 mesi grave in ospedale

Bambino di 15 mesi morto in ospedale a Cosenza, arrivano i primi rilievi. «Siamo in attesa degli esami di laboratorio che abbiamo fatto, ma sembrerebbe che ci sia la presenza di salmonella, di rotavirus e di escherichia coli nelle indagini che abbiamo effettuato, quindi probabilmente ci sarà stato un problema anche di tipo tossicologico-ambientale», ha spiegato ai microfoni del TgR il primario di neonatologia, Gianfranco Scarpelli. La cartella clinica Domenico Maria Di Cicco, il piccolo deceduto ieri nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Cosenza, dove era giunto in condizioni gravissime, parla di gastroenterite tossico-infettiva ed è stata sequestrata dalle forze dell’ordine.