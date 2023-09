Agguato nella notte a Miano: la vittima a gennaio venne già accoltellata

82 Visite

È ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Cardarelli di Napoli un pregiudicato di 36 anni, vittima di un agguato poco prima della mezzanotte di ieri. I sicari l’hanno affiancato mentre era in via di Miano, all’angolo con via Vittorio Emanuele, nel quartiere napoletano di Miano, e gli hanno sparato contro diversi colpi di pistola. Pietro Ronga, residente nel quartiere che un tempo era nelle mani del clan Lo Russo e che ora è diviso da più cosche non sempre in pace, ha precedenti per rapina e reati di droga; è stato colpito all’addome e a una gamba.

La pista più battuta dagli investigatori impegnati nel far luce sull’agguato è quella personale, forse passionale. Già a gennaio scorso il 36enne, sempre a Miano, fu accoltellato alla schiena, alla gamba e al gluteo. Disse che aveva subito un tentativo di rapina, ma a questa versione gli investigatori non hanno mai creduto. Poche ore dopo l’agguato è stato fermato un uomo, in carcere in attesa di convalida. Il fermato è difeso dall’avvocato Poziello.













