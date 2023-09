Napoli, alto impatto ai Quartieri spagnoli: il bilancio dell’operazione

131 Visite

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno svolto una vasta operazione, con modalità “Alto Impatto” nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cc.dd. “Quartieri Spagnoli”, dove sono state effettuate decine di perquisizioni.

Nell’ambito della predetta attività è stato fermato un soggetto di origine gambiana poiché destinatario di ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato del reato di atti persecutori; arrestate in flagranza di reato due persone, di cui una per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, mentre l’altra, per possesso di documenti di identificazione falsi nonché denunciate 6 persone.

Inoltre, sono stati sequestrati una coppia di documenti risultati falsi nascosti in una cassetta di derivazione elettrica, una pistola Taurus cal.22, numerose cartucce, due bilancini di precisione, otto armi bianche, tra cui 6 coltelli, una “katana” ed uno sfollagente telescopico, 108355 euro suddivisi in banconote di vario taglio, tre orologi di un noto marchio, circa 135 grammi di hashish, 95 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana; ancora, in un appartamento è stata rinvenuta una telecamera collegata ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) per riprendere l’esterno dello stabile, verosimilmente collocato per eludere eventuali controlli di Polizia.

Sono stati, altresì, eseguiti controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. In particolare, sono state identificate 112 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli ed altri 20 sono stati rimossi poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Per questa attività sono stati impiegati oltre trecento operatori delle differenti forze ed uffici di polizia, tra cui Squadra Mobile di Napoli, Commissariato Montecalvario, i militari di diverse Compagnie del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, del Nucleo Investigativo, Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania, Aliquote Pronto Impiego del Comando Gruppo Napoli, i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, il Gruppo Pronto Impiego Napoli, Gruppo Giugliano in Campania e Gruppo Torre Annunziata della Guardia di Finanza, con il contributo del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Volo, Unità Cinofile, Reparto Mobile, Unità Operative di Primo Intervento.













