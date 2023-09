Marano, sequestrata l’area autolavaggio di un garage del corso Italia. Mancava l’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue

943 Visite

Controllo alle attività commerciali del territorio: nella mattinata di oggi gli agenti della polizia municipale hanno eseguito un sequestro penale per l’area autolavaggio di un garage del corso Italia. Il sequestro è scattato per mancanza di autorizzazioni allo scarico delle acque reflue. Seguiranno controlli di altra natura, attinenti al Suap del Comune, per le verifiche amministrative e dei tributi del caso.

Nota stampa Polizia municipale Marano













