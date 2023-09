CAIVANO, RASTRELLI (FDI): TEMPESTIVO SEGNALE CONCRETO, GOVERNO AL FIANCO DI UNA COMUNITA’ FERITA 

125 Visite

“Tempestiva in quanto urgente, inesorabile in quanto necessaria, è giunta la prima risposta dello Stato nel territorio di Caivano, a poche ore dalla presenza del Presidente del Consiglio Meloni nel Comune della provincia. In uno scenario in cui hanno sinora primeggiato criminalità, degrado ed insicurezza occorreva che lo Stato adoperasse il pugno di ferro nei confronti della malavita, ed il guanto di velluto a supporto della comunità di Caivano”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli. “Il complesso delle misure predisposte dal Governo Meloni esordisce dunque – aggiunge – con una serie necessaria di risposte per una immediata bonifica del territorio dalle nefaste infiltrazioni criminali, per poi svilupparsi attraverso ulteriori misure, normative, culturali, sociali e di sostegno finanziario, per un riscatto sociale del territorio, al fianco di una comunità ferita”.

“La credibilità delle Istituzioni si riconosce così, anche attraverso il rispetto degli impegni assunti”, conclude Rastrelli.

