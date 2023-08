Giovane musicista ucciso all’alba a Napoli, un sospettato in Questura

303 Visite

Un giovane di 24 anni, Giovanni Battista Cutolo, è stato ucciso a colpi di pistola all’alba di oggi nella centralissima piazza Municipio.

Il giovane è stato colpito mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale. Sull’accaduto sta indagando la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, che ha già individuato il movente (anche se non è stato ancora specificato) e anche un sospettato che è stato condotto in Questura.

Uno scooter parcheggiato male: è questo il movente dell’omicidio avvenuto all’alba a Napoli. In Questura si trova ora un sedicenne sospettato di essere l’assassino. Determinanti per la squadra mobile di Napoli, che sta indagando sull’accaduto, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La vittima era in compagnia della fidanzata quando è scoppiata la lite.













