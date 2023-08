Qualiano, il 3 settembre il terzo Memorial Rosario Schiattarella

133 Visite

Si terrà la mattina del 3 settembre, nell’impianto comunale di Qualiano, il terzo Memorial Rosario Schiattarella. Il calciatore, molto noto in tutto l’hinterland, morì nel settembre del 2021. Fu colto da un malore mentre era intento a fare jogging in un’arteria di Marano, la città di cui era originario. Rosario Schiattarella sarà ricordato, per il terzo anno di fila, da tanti amici ed ex colleghi di squadre calcistiche maranesi e di altre città. In tribuna, come per le precedenti edizioni, saranno presenti la moglie e le due figlie del calciatore scomparso all’età di 54 anni. A premiare vincitori e partecipanti, gli amministratori del Comune di Qualiano.













