Dal Centro alla collina e ai quartieri di est e ovest, prosegue la pulizia profonda delle strade di Napoli da parte di Asia nel mese di agosto

Da Piazza Trieste e Trento sono iniziate il 1 agosto le profonde pulizie delle strade di Napoli, proseguendo nei giorni seguenti a via Chiaia, poi sul lungomare e poi nel lungo Corso Vittorio Emanuele e i suoi vicoli, amati dai partenopei e oggi anche dai turisti. E ancora, da via Toledo verso Piazza Dante e poi al Vomero ed a Posillipo. E’ questa la prima parte della pulizia profonda di Asia per la città nel mese di agosto, approfittando della partenza di molti partenopei e per dare un’accoglienza migliore di una città miticolosamente pulita ai turisti.

L’azienda di Napoli ha organizzato con attenzione le ferie dei suoi addetti in questa estate, procedendo nelle strade in maniera approfondita con pulizia sotto e intorno alle campane e il lavaggio a terra attento dei cestini e del marciapiede, ma anche il diserbo-spazzamento meccanizzato e il lavaggio finale della strada. Interventi lunghi conclusi in alcune parti della città e che man mano si spostano sugli altri quartieri di Napoli, coprendo tutta la città per l’inizio di settembre, per restituire ai partenopei una Napoli pronta all’arrivo dell’autunno. “Ci lavoriamo con intensità – spiega l’amministratore unico di Asia Domenico Ruggiero – sfruttando al massimo anche ad agosto i macchinari e mettendo al lavoro anche i nuovi assunti. Il lavoro va avanti intanto sulla raccolta differenziata sempre maggiore e che sta funzionando sulla VI Municipalità, introdotta da giugno. Da noi torna l’appello a cittadini e turisti di partecipare al meglio sulla raccolta differenziata per dare tutti una mano alla grande Napoli pulita”.













