L’ultimo furto, l’ultimo di una lunga serie negli appartamenti della città, si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri in via Bellini. In casa non c’era nessuno ma due persone, due ladri, sarebbero riusciti a fare irruzione all’interno e a portare via diversi monili e gioielli. Il bottino è in corso di quantificazione. Indagano i carabinieri della locale Compagnia.













