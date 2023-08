Marano, miasmi durante la notte. Izzo scrive ai carabinieri e ai vigili

Dopo le tante segnalazioni fatte alla vostra testata giornalistica da parte dei cittadini delle zone via Del Mare, via Corree di Sopra, via Marano-Quarto e zona Centro Storico che lamentano periodicamente nelle prime ore del giorno (4-5 del mattino) forti odori di bruciato come se qualcuno bruciasse della plastica. Stamattina ho inviato una PEC alla Compagnia dei Carabinieri e al Comando dei Vigili Urbani di Marano, chiedendo di monitorare il fenomeno, che se fosse confermato nuocerebbe gravemente alla salute pubblica. Certo che le forze dell’ordine faranno le relative indagini per porre fine a questo eventuale fenomeno di inquinamento atmosferico. Ringraziamo anticipatamente le forze dell’ordine e la vostra testata giornalistica sempre attenta alla voce del cittadino.

Michele Izzo, capogruppo Fare Democratico Consiglio Comunale di Marano di Napoli