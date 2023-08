Il Pd è per i porti aperti ai migranti ma i sindaci dem non li vogliono

93 Visite

Sono per l’accoglienza, l’importante è che non venga fatta a casa loro. L’ultimo trend dei sindaci dem. «Abbiamo assistito ad annidi propaganda della destra su blocchi navali, respingimenti e rimpatri. Da quasi un anno sono al governo e senza soluzioni per gestire i flussi migratori. Scaricano tutto su Comuni e sindaci. Servono flussi regolari più ampi e accoglienza diffusa» ha scritto su Twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd. Una tesi subito sposata da Elly Schlein che dal palco della festa dell’Unità di Villastrada, in provincia di Perugia, ha dichiarato: ««Hanno ragione i sindaci a chiedere più risorse. Invitiamo il governo a convocare subito i sindaci per capire cosa serve per le politiche per l’accoglienza». Le fa eco Piero De Luca, deputato del Pd, che sottolinea come: «Il Governo non ha effettuato nessuna programmazione seria ed efficace per l’accoglienza e l’integrazione nelle nostre comunità, ma ha messo in campo solo tanta approssimazione e incapacità, scaricando tutte le tensioni e le difficoltà sui sindaci in ogni territorio del Paese. Un disastro completo di cui devono rispondere agli italiani, invece di continuare ad attaccare gli amministratori locali e l’opposizione».













