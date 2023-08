MARANO, “CI STANNO AVVELENANDO”: ANCORA MIASMI NOTTURNI IN TANTE ZONE. MA NESSUNO SI MUOVE

207 Visite

Ci stanno avvelenando e nessuno muove un dito. Anche stanotte, intorno alle 5 del mattino, la zona a ridosso tra via Del Mare, via Corree di sopra, via Marano-Quarto, centro storico e zone limitrofe è stata invasa da intensa puzza di bruciato: miasmi ormai divenuti ciclici in quelle e altre zone. A più riprese abbiamo lanciato allarmi nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. Chi brucia materiali, di chissà quale genere, verosimilmente plastica, sono volti noti del territorio e in qualche caso anche alle forze dell’ordine. Un’indagine vera, seria, non parte mai. L’assessore all’ambiente locale, tal Varriale, pare sia stato informato nelle scorse settimane. Per ora, tuttavia, non si registrano iniziative in tal senso. Marano, come sempre, è il regno del “faremo e diremo”. E mai del “facciamo subito”.













