Una sequenza sismica è in corso ai Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli in provincia di Napoli.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato nelle prime ore della notte almeno otto scosse, la più intensa delle quali di magnitudo 2.5 alle 2:01 con ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro a 6 chilometri da Bacoli. Almeno quattro le scosse avvertite nitidamente a Napoli e in tutta l’area flegrea.













