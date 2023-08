Femminicidio a Piano di Sorrento, confessa l’assassino di Anna

107 Visite

Salvatore Ferraiuolo, di 54 anni, ritenuto indiziato dell’omicidio dell’ex compagna Anna Scala a Piano di Sorrento, è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato. Secondo quanto si apprende avrebbe confessato il delitto. Sarà condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L’autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita verosimilmente domani.

È stato fermato e portato in caserma a Sorrento l’uomo sospettato di aver ucciso a Piano di Sorento Anna Scala, la donna trovata morta nel bagagliaio dell’auto. L’uomo è stato individuato in una zona impervia, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con cui alcuni testimoni lo avevano visto allontanarsi dal luogo dell’omicidio. Il ritrovamento del cadavere era avvenuto poco dopo mezzogiorno e mezzo di oggi 17 agosto in un’area condominiale in via San Massimo. La vittima, Anna Scala, aveva 56 anni. Era originaria della vicina Vico Equense. I Carabinieri hanno ufficializzato il nome della vittima. Stando a quanto si apprende, la donna presenta diverse ferite da arma da taglio alla schiena. Vicino al corpo è stata trovata la lama che è stata verosimilmente utilizzata per il delitto. Un ritrovamento che potrebbe aiutare a individuare più velocemente l’assassino. E così si è fatta avanti la prima ipotesi, in attesa di conferme, che tenta di ricostruire il giallo e vede all’orizzonte un possibile femminicidio. Dalle prime testimonianze raccolte e dalle verifiche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il femminicida potrebbe essere stato l’ex compagno 50enne della vittima, che era stato denunciato dalla donna per stalking negli ultimi mesi.













