NOTTE DA INCUBO A NAPOLI E NELLA ZONA FLEGREA: 4 SCOSSE AVVERTITE NITIDAMENTE DALLA POPOLAZIONE

575 Visite

Una notte da incubo per la popolazione dell’area flegrea a causa delle continue scosse di terremoto culminate intorno alle 6:00 del mattino con 4 eventi molto energetici che sono stati avvertiti in tutta la provincia di Napoli. Molta paura soprattutto a Pozzuoli con gente scesa in strada. Al momento non si conosce ancora con esattezza la magnitudo di queste forti scosse ma probabilmente si raggiunge la magnitudo 3.5 o superiore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews