Matteo Renzi lancia il Centro, gruppi in Parlamento “per svuotare Forza Italia”

35 Visite

Grandi manovre di Matteo Renzi che fa scattare l'”operazione Centro”. Così la chiama il Corriere della sera secondo cui il leader di Italia viva, dopo il divorzio da Carlo Calenda, sta lavorando per raccogliere le forze riformiste meno vicine alla destra di governo e alla sinistra, in gruppi parlamentari con il nome, per l’appunto, Il Centro. L’operazione non sembra avere l’opposizione dell’ex alleato del Terzo Polo. Con Renzi “abbiamo già divorziato” e se i gruppi parlamentari sono ancora uniti, “non posso farci niente. C’è il mio cognome nel simbolo, la decisione la deve prendere Renzi. Comunque siamo due partiti diversi e andremo separati alle Europee. Al cento per cento”, ha detto il leader di Azione oggi a Repubblica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews